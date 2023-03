Tornano le rapine violente a Napoli: turista 21enne con la mandibola fratturata Malviventi senza scrupoli picchiano selvaggiamente le vittime

Un turista 21enne proveniente dalla Thailandia è stato ferito nella notte a Napoli durante un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 21enne sarebbe stato vittima di una tentata rapina intorno alle 3 in via Carbonara, riportando la frattura della mandibola. Ma non si tratta dell'unico caso di rapina e tentata rapina violenta a Napoli. Un 26enne del Kazakistan è stato altrettanto ferito nella notte, probabilmente dopo aver reagito a una tentata rapina. Il giovane è stato trovato in vico Pergole dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella, intervenuti in ospedale, si sarebbe trattato di una tentata rapina da parte di due persone alla quale il 26enne avrebbe reagito. I malfattori lo avrebbero colpito alla schiena per poi fuggire. La vittima è stata dimessa, per lui una diagnosi di 13 giorni per ferite alla schiena. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Stella.