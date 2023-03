Si presenta all’ufficio postale con documenti falsi: arrestato E' accaduto a Napoli, Galleria Umberto

La polizia è intervenuta in un ufficio postale della galleria Umberto I per una segnalazione di una persona che aveva presentato un documento falso per ottenere una carta di credito prepagata.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal responsabile dell’ufficio che ha indicato l’uomo segnalato, pertanto lo hanno controllato ma lo stesso, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito false generalità; inoltre, hanno trovato l’uomo in possesso di un documento di identità che riportava la sua effige ma risultava intestato ad un’altra persona nonché di una tessera sanitaria riportante gli stessi dati del documento contraffatto.

Un 39enne di Arpino con precedenti è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi e false dichiarazioni sull’identità personale nonché denunciato per ricettazione e sostituzione di persona.