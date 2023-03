Ischia, sequestro di alimenti privi di tracciabilità: blitz di carabinieri e Asl La merce era destinata agli esercizi commerciali dell'isola

A Ischia i carabinieri della locale compagnia insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al controllo di auto e furgoni adibiti al trasporto di alimenti.

I militari hanno atteso i mezzi che sbarcavano al porto di Ischia per poi controllarli. Durante le operazioni sono stati sanzionati per la violazione delle norme igienico sanitarie due dipendenti di una società di distribuzione partenopea.

Nel fiat Ducato con a bordo i due, i carabinieri e i medici dell’Asl hanno trovato 15 chili di salumi privi della prevista tracciabilità. La merce era destinata agli esercizi commerciali dell’isola ed erano stipati in un furgone che non era dotato del sistema refrigerante a temperatura controllata.

Il veicolo, inoltre, presentava diverse inefficienze che non rendevano certamente sicura la marcia. Sanzioni quindi anche al codice della strada per gli stop posteriori e il paraurti posteriore che erano infranti, per la chiusura dello sportello laterale e posteriore non funzionante e per il freno a mano guasto.