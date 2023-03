Napoli-Eintracht, tensione alle stelle: razzi contro i tifosi tedeschi In Piazza Bellini lancio di bottiglie: timori per l'arrivo di altri supporters dalla Germania

Napoli blindata per il match di Champions con l'Eintracht: dopo l'arrivo in città di circa 400 tifosi tedeschi è stata una notte ad alta tensione.

Fumogeni contro il bus dei tifosi tedeschi

Il bus che dalla stazione centrale li ha portati verso gli alberghi nei quali alloggiano è stato bersagliato da razzi segnalatori e lancio di oggetti. Non si registrano feriti, ma la guardia è alta: uno degli hotel è sorvegliato a vista dalla polizia.

Le autorità di sicurezza sono vigili sul possibile arrivo in città di qualche altro gruppo di supporters da Francoforte, nonostante il divieto imposto dalla prefettura di Napoli.

Lancio di bottiglie verso un bar di Piazza Bellini

Altri momenti di tensione si sono registrati in un bar a Piazza Bellini, con il lancio di bottiglie da parte di alcuni ultras contro il locale che in quel momento era chiuso.

I timori della "caccia all'uomo"

Sono circa 800 gli agenti di polizia dislocati in città: la Digos di Napoli ha consigliato alle forze dell'ordine tedesche e ai supporters dell'Eintracht di rimanere in albergo per evitare contatti. Il timore è di una vera e propria "caccia all'uomo" da parte degli ultras azzurri. Predisposto un servizio di ordine pubblico ad hoc prima, durante e dopo la gara di Champions.