Napoli, discarica a cielo aperto a due passi dai licei Europa Verde: "I delinquenti che mettono in pericolo l’ambiente e la salute pubblica devono pagare"

Accade ad esempio in via Andrea da Isernia, come racconta una cittadina che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Le volevo segnalare questo scempio in Via Andrea da Isernia d'avanti agli istituti M. Pagano e Mercalli. Una discarica a cielo aperto con materassi, mobili ed altro.”.

“Abbiamo chiesto un urgente intervento di bonifica ma occorre assolutamente sottoporre l’area a videosorveglianza. Questi delinquenti che riducono il territorio ad un letamaio, causando pericoli per l’ambiente e per la salute pubblica, devono cominciare finalmente a pagare.

Per questo da tempo chiediamo una revisione delle normative in materia.”- ha dichiarato Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.