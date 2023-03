Canile lager a Giugliano, cuccioli lasciati nelle proprie feci Blitz dei carabinieri di Qualiano insieme all'Asl veterinaria

Undici cani in altrettanti box, circondati dalle loro stesse feci. Molti di questi con evidenti infezioni cutanee, costretti in spazi ristretti perché circondati anche da materiali vari ingombranti.

I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a personale dell'Asl veterinaria di Napoli Nord, hanno sanzionato un 57enne incensurato di Giugliano in Campania, proprietario di un terreno in Via Ripuaria dove erano custoditi gli animali. Hanno poi scoperto che i cani non erano registrati all'anagrafe canina. 3410 euro il conto finale della violazioni contestate.