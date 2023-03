Droga, nuovo blitz a Scampia: arrestato pusher 43enne Trovato in possesso di eroina, kobret e crack

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne di Piscinola già noto alle forze dell’ordine.

Era in strada, ai piedi del Lotto P di Scampia, in compagnia di un’altra persona, fuggita poco prima di finire in manette.

Addosso 46 dosi di eroina, 6 di kobret, 1 di cocaina e 4 di crack. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. I militari sono già sulle tracce del fuggitivo.