Omicidio 18enne: "A sparare fu un biondino con felpa e cappuccio" Il racconto dei testimoni nel caso dell'omicidio di Francesco Pio Maimone

Sono più di uno i testimoni chiave dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un colpo di pistola mentre mangiava noccioline con gli amici, sul lungomare di NAPOLI, la notte tra domenica e lunedì scorsi. Forniscono indicazioni precise che, affiancate ai video acquisiti e agli accertamenti della Squadra Mobile, praticamente non lasciano dubbi sull'autore del folle gesto, compiuto per una scarpa sporcato dopo che gli avevano pestato un piede.

Da martedì con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalle modalità mafiose (ratificata dal gip ieri) è chiuso nel carcere di Secondigliano un quasi omonimo della vittima: il 19enne Francesco Pio Valda. C'è chi ha visto "una persona tutta vestiva di nero" che "esplodeva più di un colpo di pistola" tra la folla presente prima di allontanarsi "repentinamente in via Caracciolo in direzione del ristorante Primavera".

Il teste, ascoltato dalla Polizia di Stato, era tra i giovani davanti al chioschetto da Sarà quella tragica notte. Riferisce di avere visto "un individuo che impugnava una pistola (dall'analisi eseguita dalla Polizia Scientifica dell'ogiva trovata sul luogo della tragedia emergerà che era un revolver Smith & Wesson calibro 38/357 Magnum) e con questa faceva fuoco più volte tra la folla; quindi ... notava Maimone (che era con due amici) ferito al petto e 'sotto shock' mentre veniva disperatamente soccorso da alcuni amici". C'è anche chi riferisce di avere visto bene colui che ha sparato e lo descrive: "...ho visto questo ragazzo di fronte allo chalet di Sasà, alto circa 175 centimetri, biondino con capelli tagliati corti ai lati il quale indosasva una felpa verde con cappuccio. Lo stesso esplodeva credo 3 o 4 colpi di pistola... le persone presenti gridavano che si trattava di colpi a salve...". Il teste riferisce inoltre di essere in grado di riconoscere colui che ha sparato. Un altro fornisce anche la descrizione del tipo di pistola