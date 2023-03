Degrado a Giugliano: rifiuti edili, spazzatura e mobili abbandonati in strada La guardia agroforestale italiana ha inviato una segnalazione al sindaco

Rifiuti edili, tessili e pericolosi, più mobili rotti e spazzatura di ogni genere: è quanto ha scoperto il personale della guardia agroforestale italiana nel corso delle consuete operazione di controllo ambientale. Sotto la lente d'ingrandimento il comune di Giugliano in Campania.

Una vera e propria discarica a cielo aperto è stata trovata in via Vicinale Igelsi. Gli operatori hanno inviato una segnalazione al primo cittadino chiedendo di mettere in campo un pronto intervento volto alla bonifica dell'area.

Quanto scoperto, sottolineano dall'Ente, «oltre a creare concreto pericolo all’igiene e alla salute pubblica, fa sì che anche animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo».