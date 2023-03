Bimbo di otto anni muore in classe: compagni sotto choc, aperta inchiesta La tragedia a Sant'Antonio Abate

Choc in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate: bimbo muore in classe, aperta un'inchiesta. Il piccolo Giovanni, 8 anni appena, ha accusato un malore mentre eseguiva un gioco-studio insieme ai suoi amichetti e agli insegnanti. Una tragedia, quella avvenuta nel circolo didattico Antonio De Curtis, che ha sconvolto l'intera comunità. I soccorsi sono stati immediatamente allertati ed il piccolo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico non c’è stato nulla da fare.Le indagini sulle cause del decesso sono in corso e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si tratta di un evento tragico che ha sconvolto la comunità locale e lasciato tutti attoniti.

Il bimbo - è il racconto dei testimoni - si è improvvisamente accasciato a terra, privo di conoscenza. Immediatamente soccorso, il suo cuoricino ha smesso di battere nel tragitto tra la scuola e l'ospedale, mentre in ambulanza raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

A scuola sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto di turno Matteo De Micheli), hanno avviato le indagini. La salma del piccolo Giovanni resta a disposizione della magistratura in attesa di capire se sarà necessaria l'autopsia.