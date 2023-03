Scontro tra auto e moto sulla statale: morto un 26enne di Casoria Grave l'amico che era sullo scooter con lui

Scontro tra auto e moto sulla Statale: morto un 26enne. La notte scorsa i carabinieri di Casoria sono intervenuti sulla SS Sannitica, all'altezza del civico 80, per un incidente. A scontrarsi una utilitaria condotta da un 32enne di Casoria (a bordo anche una 22enne) e uno scooter guidato da un 26enne di Casoria (passeggero un 24enne).

Il 26enne è morto sul colpo mentre il 24enne è stato portato all'ospedale Cardarelli in codice rosso. Le due persone nell’autovettura, invece, sono state portate all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e sono già state dimesse. Indagini in corso per definire la dinamica dell’incidente.