Sorpreso con la droga, scappa alla vista della polizia: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne di Scafati

Gli agenti del commissariato Dante, nel transitare in via Pessina all’angolo con via Carlo Doria hanno notato una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti, una volta scesi dalla volante, hanno inseguito l’uomo che, durante la fuga, si è disfatto di un piccolo contenitore fino a quando, giunti in via Brombeis all’angolo con Salita Pontecorvo, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente della cocaina e 185 euro, inoltre, gli operatori nel contenitore hanno rinvenuto altri 19 involucri della stessa sostanza per un totale di circa 4,67 grammi e una bustina contenente circa un grammo di hashish.

Un 34enne di Scafati con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stuopefacenti.