Napoli: Minacciato con coltello e bottiglia di vetro per strappargli lo zaino Ancora una rapina violenza a Napoli: malviventi acciuffati e arrestati

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Marina per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato nei pressi dei giardinetti di via Marchese Campodisola due uomini che stavano aggredendo fisicamente una terza persona; uno dei due aggressori è stato bloccato e trovato in possesso di una bottiglia di vetro, mentre l’altro, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga ma è stato anch’egli raggiunto e disarmato di un coltello da cucina.

In quel momento, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che era stata avvicinata dai due uomini che l’avevano aggredita e con la minaccia del coltello e della bottiglia le avevano sottratto lo zaino con gli effetti personali.

Due nigeriani di 25 e 26 anni irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia sono stati arrestati per rapina.