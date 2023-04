Napoli, fuggono all'alt dei carabinieri e investono un passante Preso un ragazzo di 18 anni

A pochi giorni dalla rapina avvenuta a via Reggia di Portici i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale stanno continuando le indagini per individuare i responsabili attraverso controlli mirati e rastrellamenti a tappeto volti ai “centauri”. I militari, mentre passavano in via Cozzolino, a Ponticelli, hanno notato un motorino con 3 persone. All'alt i giovani non si sono fermati e, tentando la fuga, hanno investito un 67enne che stava attraversando la strada. Successivamente è partito l'inseguimento che ha portato all'arresto di un 18enne già noto alle forze dell'ordine, Salvatore Somma.

L'uomo investito in questo momento non si trova in pericolo di vita ma è ricorverato all'ospedale del mare, mentre, ad uno dei militari, rimasto ferito durante l'intervento, sono stati prescritti 7 giorni di riposo. I carabinieri della compagnia Poggioreale insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Napoli, durante i controlli a tappeto, hanno sequestrato 104 mezzi tra scooter e moto. Tutti i centauri non indossavano il casco, per loro anche sanzioni per un totale di quasi 9mila euro. Durante quest'operazione i militari hanno identificato 137 persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni, di questi 42 sono già noti alle forze dell’ordine. I controlli e le indagini continueranno anche nei prossimi giorni.