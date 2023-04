Sorpreso con la droga durante un controllo: arrestato Controlli degli agenti del commissariato di Pianura

Gli agenti del commissariato di Pianura, nel transitare in via Girolamo Cardano, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Pallucci rinvenendo nell’auto una stecca del peso di circa 4 grammi di hashish; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove, nella tavernetta, hanno rinvenuto circa altri 119 grammi della stessa sostanza, circa 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello, un taglierino con le lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga. Un 37enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.