Assurdo a Melito di Napoli: rubati guard rail e barriere protettive La polizia presidierà l'area fino al rispristino delle protezioni

È caos traffico nell’area a Nord di Napoli. Infatti la Protezione civile della regione Campania ha chiuso gli ingressi dell'asse perimetrale di Melito da Scampia a Mugnano, e questo perché sono stati rubati dei guard rail e lungo la strada, dalla quale si accede poi all'asse mediano, sono stati trafugate alcune parti delle barriere laterali di protezione.

Il ladro sarebbe stato colto sul fatto dalla polizia municipale ma è però riuscito a fuggire all’interno del campo rom di Viale della Resistenza a Scampia.

Le forze di polizia stradale sono state costrette a presidiare i tratti non protetti dai cordoli della strada per evitare incidenti.

A causa di tutto ciò il traffico è impazzito e si sono formate lunghe code di auto. In attesa del ripristino delle barriere la polizia continuerà a presidiare il tratto di strada.

“Chiediamo che la situazione venga ripristinata il più presto possibile con il ricollocamento delle barriere protettive. Questo caos non può durare ancora di più”- ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui si sono appellati diversi cittadini - “Ci auguriamo che i responsabili del furto vengano presto individuati e puniti. Il problema resta, però, sempre lo stesso. Questi campi non hanno più motivo di esistere, sono ricettacoli di degrado ed illegalità e vanno, quindi, smantellati definitivamente." Foto dalla pagina social Dillo a Tony in cui è stato dato l'annuncio da parte del consigliere comunale Antonio Grasso.