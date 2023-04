Tenta il furto di un'auto: 25enne arrestato dai carabinieri Rapido intervento dei carabinieri della di Napoli Stella

I carabinieri di Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.



Era in piazza Cavour insieme ad un complice in fase di identificazione. Già all’interno di una Peugeot 208 stava armeggiando con il blocco di avviamento.



I due si sono accorti della pattuglia e sono fuggiti a piedi. E' stato bloccato pochi metri dopo, l’altro è riuscito a fuggire ma i militari sono già sulle sue tracce. Il 25enne è ora in attesa di giudizio.