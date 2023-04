Raid armato a Casoria, spari contro un furgone, si indaga Tre malviventi con passamontagna hanno tentato di rapinare l'uomo che è riuscito a scappare

Misterioso raid ieri sera a Casoria. Sconosciuti hanno tentato di rapinare un uomo alla guida del suo furgone. La vittima stava percorrendo via Etna, quando un’auto gli avrebbe tagliato la strada. Stando a quanto è stato raccontato ai carabinieri i malviventi erano in tre ed erano armati. Una volta scesi dal veicolo, avvicinandosi al furgone con il passamontagna calzato e armati hanno intimato all'uomo di fermarsi, ma l'automobilista ha ingranato la retromarcia guadagnando la fuga.

I presunti rapinatori avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo il parabrezza e il paraurti anteriore lato guida. Dopo un breve inseguimento la vittima sarebbe poi riuscita a seminare i malviventi, raggiungendo poi una stazione dei carabinieri. In via Etna, i militari del nucleo radiomobile di Casoria hanno repertato 2 bossoli cal. 7,65 mm. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita.