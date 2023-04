Caos nel pronto soccorso: guardia picchiata selvaggiamente con lo smartphone Ancora violenza a Napoli

Guarda i video a tutto volume in pronto soccorso e poi aggredisce il personale. Nuova aggressione ai sanitari: 29esima brutale episodio dall'inizio dell'anno.

È successo stanotte nella Osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli. "Intorno all'una di notte Il parente di un degente ha iniziato a guardare comodamente dei video sullo smartphone a tutto volume sprezzante del fastidio che stava arrecando alle altre persone ricoverate. È stato invitato dal personale sanitario ad abbassare il volume ,ma lui ha iniziato ad inveire e minacciare tutti. È stata allertata la guardia giurata che lo ha accompagnato fuori, ma lì si si è consumata l’aggressione fisica nei confronti del GPG picchiato brutalmente con lo smartphone in questione. 21 giorni di prognosi per lui!“È ora di applicare la legge! Pena esemplare per questo troglodita!” Così il Dott. Manuel Ruggiero Presidente NTI.