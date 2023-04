A 16 anni in giro con un coltello a serramanico di 20 centimetri, bloccato Due i giovani denunciati a Napoli dai carabinieri nella zona della movida. E' sempre allarme

Un 16enne napoletano, incensurato, è stato bloccato ieri sera dai carabinieri, nella Galleria Umberto del capoluogo campano, dopo un lungo inseguimento a piedi e trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri.

Nella stessa notte i militari hanno perquisito, in vicoletto Belledonne a Chiaia, un 22enne casertano che aveva nelle tasche un coltello a serramanico di 15 centimetri. I due giovani sono stati denunciati per porto illegale di armi. Durante le operazioni condotte nella notte, nelle aree della movida, dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, sono state identificate 90 persone, elevate diverse contravvenzioni al codice della strada e sequestrato uno scooter. Sono state sette le persone - di età compresa tra i 18 ed i 39 anni - segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana.