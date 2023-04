Bevanda soporifera per rapinare persone: la scoperta alla stazione centrale Quando la vittima si addormentava la ripulivano di soldi e cellulare

Sono accusati di rapina aggravata, EL di 48 anni, italiano, BRS di 47 anni, tunisino, e PI di 22 anni, bulgaro, arrestati la notte scorsa da personale del compartimento Polizia Ferroviaria della Campania nell'area antistante la stazione di Napoli Centrale. I tre sono accusati di aver drogato un uomo per poi derubarlo dei suoi averi. In particolare, gli agenti di polizia giudiziaria compartimentale, a seguito di alcune rapine e furti consumati soprattutto nel perimetro esterno della stazione di Napoli Centrale, nel corso di un appostamento effettuato la notte scorsa, intorno all'una,soporifera aggiunta alla bevanda offerta. A quel punto, approfittando dello stato di incoscienza dell'uomo, i tre hanno iniziato a frugare nelle tasche dei pantaloni e del giubbino della vittima impossessandosi di due cellulari e di un portafoglio. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti e li hanno bloccati trovandoli in possesso di un coltello a serramanico e di una boccettina di un farmaco a base di benzodiazepine, utilizzato nella bevanda al fine di far addormentare l'ignara vittima. L'intervento del personale medico, attivato dagli agenti, ha confermato lo stato di intossicazione del malcapitato cui è stato prestato soccorso.