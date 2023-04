Reddito di cittadinanza, scoperti altri furbetti nel Napoletano Operazione dei carabinieri di Torre Annunziata

I Carabinieri di Torre Annunziata, in Provincia di Napoli, stanno dando esecuzione in queste ore ad una misura cautelare di sequestro preventivo - emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di 10 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata per conseguimento indebito del Reddito di cittadinanza.

I Carabinieri stanno anche effettuando altrettante perquisizioni personali e locali. I soggetti, in assenza di alcuni requisiti necessari per ottenere il Rdc, avrebbero percepito indebitamente la somma complessiva di 60.720,45 euro tra maggio 2019 e marzo 2021.