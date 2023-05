Armati e volto coperto rapina alle Poste e ladri in fuga con il bottino Stamane a Frattamaggiore

Armati e a volto coperto, sconosciuti hanno rapinato l'ufficio postale di via Stanzione, nel comune di Frattamaggiore. Erano da poco passate le 8. Sequestrato il direttore nel suo ufficio, i banditi hanno portato via la somma custodita nella cassaforte. Ancora da quantificare il danno ma dovrebbe essere superiore a diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, i malviventi sarebbero entrati attraverso un foro praticato nel pavimento del bagno. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Caivano