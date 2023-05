Festa Napoli, il sindaco blinda la città: no a botti e bibite in vetro L'ordinanza del sindaco di Torre del Greco

Probabili festeggiamenti per lo scudetto del Napoli: il sindaco di Torre del Greco (Napoli) Giovanni Palomba dispone una serie di divieti.È stata infatti firmata l'ordinanza sindacale con la quale si è data esecutività a quanto stabilito dal questore di Napoli che - in occasione dei probabili festeggiamenti per l'assegnazione dello scudetto, a tutela dell'ordine della sicurezza pubblica - ha disposto l'adozione di specifiche prescrizioni, ritenute opportune per meglio gestire di fenomeni di aggregazione sociale. Nello specifico, il primo cittadino ha stabilito dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 4:00 di giovedì 4 maggio, e, dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio, sull'intero territorio cittadino il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendo la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali. Inoltre previsto il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzie simili, artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti esplodenti.