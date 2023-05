Colpo allo spaccio di droga in Penisola Sorrentina: 9 persone indagate Al vertice del sodalizio criminale un detenuto che impartiva ordini dal carcere

Sgominato un gruppo criminale della Penisola Sorrentina specializzato nel traffico di droga. La Guardia di finanza della compagnia di Massa Lubrense ha dato esecuzione a 9 misure cautelari (3 in carcere, 3 ai domiciliari e altrettanti obblighi di dimora).

Le indagini, coordinate dalla Procura e dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, contestano l'associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana.

Al vertice del gruppo criminale, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, un detenuto che - benché in carcere - riusciva ad impartire gli ordini, utilizzando telefoni cellulari e schede telefoniche introdotti illecfitamente in cella. Nell'ordinanza del gip vengono ricostruite anche vari episodi di detenzione e spaccio di droga, in particolare tra maggio e novembre 2021.