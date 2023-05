Quartieri Spagnoli, fugge all’alt e aggredisce gli agenti: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 26enne napoletano

Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli, in via Emanuele De Deo angolo via Concordia, hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di un motoveicolo a loro noto poiché sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; questi, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di corso Vittorio Emanuele facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti si sono recati presso la sua abitazione accertandone l’assenza ma, poco dopo, lo hanno notato mentre stava rientrando nello stabile; in quel momento, l’uomo, alla loro vista, ha dato in escandescenze aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Un 26enne napoletano, è stato arrestato per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.