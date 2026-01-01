Gli auguri del sindaco Manfredi alla città: "Ritroviamo coesione sociale" Il sindaco nel suo messaggio di capodanno ricorda i più fragili

"L'augurio che facciamo alla città e che da Napoli rivolgiamo a tutto il Paese è di ritrovare quella coesione che è alla base della democrazia, una coesione sociale che è fatta di diritti fondamentali, di inclusione, di lavoro e di futuro". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ieri notte da piazza Plebiscito dove ha partecipato ai festeggiamenti per la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno. "Proprio in questo momento - ha aggiunto - noi dobbiamo ricordare le persone più fragili, coloro che hanno più difficoltà ed anche chi ha bisogno di un lavoro sicuro, le vittime dei femminicidi e le vittime del lavoro che rappresentano ancora un grave vulnus della nostra società e della nostra democrazia".