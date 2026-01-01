Adl saluta il 2025: "Vogliamo far meglio, sarà difficile, ma ci proveremo" Festeggiamenti in ordine sparso per gli azzurri, e sul mercato cambiano le priorità

Fare meglio? Sarà difficile, ma ci proveremo. Parola di Aurelio De Laurentiis, Il patron del Napoli saluta così il 2025 attraverso il suo social network preferito, X, ricordando un anno entusiasmante, con due trofei, e augurando ai tifosi un 2026 colmo di gioie e salute, menzionando anche l'impegno nel cinema e assicurando di voler puntare ancora in alto. “Non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta, scrive il presidente. Quanto agli azzurri, festeggiamenti in ordine sparso tra hotel, ristoranti e locali della città, da Spinazzola, Politano, Juan Jesus, Rrahamani e Nikita Contini, pretoriani di Conte e custodi dello spogliatoio napoletano, a McTominay Neres e Lang, con quest'ultimo che ha azzardato anche una capatina al murales di Maradona, imbacuccato per non farsi riconoscere dai tifosi.

Ma ora c'è da inaugurare al meglio il 2026 affrontando nel migliore dei modi il lunch match di domenica contro la Lazio di Sarri all'Olimpico e dedicarsi anche al mercato complicato dal blocco soft: forse quella che era la priorità, il centrocampista, non lo è più visto che Anguissa a metà gennaio potrebbe tornare in campo, e visto che col nuovo sistema a due non c'è più emergenza totale, possibile che il colpo principale possa arrivare davanti.