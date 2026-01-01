Anziano colto da malore: salvato da agenti polizia municipale Era al mercato: decisive le manovre salvavita apprese durante il corso professionale

Anziano è colto da malore nell'area mercatale di Torre del Greco: prima dell'arrivo dell'ambulanza, a praticargli le necessarie manovre salvavita sono tre agenti di polizia municipale, appositamente formati attraverso un corso professionale. Se l'uomo, 75 anni, è riuscito ad essere trasportato ancora in vita prima all'ospedale Maresca e poi al Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dove è stato successivamente ricoverato sotto osservazione), lo deve anche alla prontezza degli uomini in forza al comando cittadino, intervenuti su segnalazione dei presenti mentre si trovavano per motivi professionali nella zona piazza Santa Croce, a poche decine di metri da dove si è verificato l'episodio (via Falanga). Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e a segnalarlo è stata la Cisl Napoli, che in una nota ha voluto esprimere "il più sincero apprezzamento e plauso agli agenti della polizia municipale di Torre del Greco che, con prontezza, professionalità e grande senso del dovere, sono intervenuti tempestivamente, salvando la vita di un uomo nel corso di una delicata operazione di soccorso per un malore improvviso". "L'operazione di soccorso - sostengono la segretaria provinciale della Cisl Fp Maria Uccello e il capo dipartimento funzioni locali Giuseppe Manfredi - dimostra l'elevata preparazione, il senso di responsabilità e l'umanità che contraddistinguono il corpo di polizia municipale di Torre del Greco. Episodi come questo confermano quanto sia fondamentale valorizzare e sostenere il lavoro degli operatori, garantendo adeguate risorse, formazione e condizioni di sicurezza, come l'amministrazione del sindaco Luigi Mennella sta mettendo in campo, con l'auspicio che si prosegua nel virtuoso percorso avviato. Un ringraziamento particolare al tenente Raffaele Magliulo a agli agenti Anna Palomba e Mario Magliulo, che si sono distinti per professionalità e spirito di servizio durante l'intervento".