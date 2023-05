Un uomo riverso a terra in cerca di aiuto: era stato appena rapinato La polizia intercetta e arresta un 31enne marocchino

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in traversa II degli Orefici all’angolo con via Grande Orefici per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due persone chiedere aiuto ed un uomo riverso a terra; contestualmente, una di esse ha raccontato che, poco prima, l’uomo insieme ad un complice l’aveva spintonata per poi sottrarle lo zaino ed il cellulare e, subito dopo, aveva tentato di rapinare anche l’altra che però era riuscita a fermarlo; infine, il complice si era dato alla fuga con lo zaino.

Gli operatori lo hanno controllato trovandolo in possesso di due cellulari e lo hanno identificato. Il 31enne marocchino è stato arrestato per rapina aggravata, infine, uno dei cellulari è stato restituito alla proprietaria, mentre l’altro è stato sequestrato.