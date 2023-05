Fiamme nell'ex clinica Villa Russo a Miano, Borrelli: "E’ una bomba ecologica" Un tempo era una struttura sanitaria all'avanguardia. oggi è invece una discarica

Un incendio si è sviluppato nell'ex clinica Villa Russo a Miano. Ad andare a fuoco è stato il portone di legno della struttura.

Un tempo era una struttura sanitaria all'avanguardia. oggi è invece una discarica. Quattro anni fa il Comune tentò di bonificare l'immobile in danno ai 55 soci proprietari, ma non poté procedere perché l'edificio è inagibile e andrebbe rimossa l'enorme quantità di rifiuti sversati nella corte interna e nei locali.

“Si tratta di una vera bomba ecologica, di un disastro ambientale, di uno scempio, eppure è possibile che non si riesca a sbloccare questa situazione e si faccia finta di non vedere?”- dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui diversi cittadini si sono rivolti per denunciare un disastro che dura da anni-“ Ci appelliamo alla magistratura affinché possa sciogliere questo nodo burocratico.

Bisogna forzare le operazioni di rimozione rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, e di bonifica sia all’esterno che all’interno della struttura.”