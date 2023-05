Acerra, sorpresi con la droga in casa: due arresti Blitz della squadra mobile nell'abitazione di due fratelli

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Acerra, hanno effettuato un controllo ad Acerra presso l’abitazione di due uomini ed hanno rinvenuto in un borsello posto sulla balconata della camera da pranzo 6 panetti di hashish del peso di circa 600grammi, 32 involucri contenenti circa 110 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione, una carta di credito utilizzata per il taglio della sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga; infine, in un portafogli in uso ad uno dei due, è stata rinvenuta la somma di 635 euro.

I due acerrani, di 23 e 18 anni con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.