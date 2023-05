Chiaiano, detiene uccelli illegalmente: denunciato Nei guai un 65enne napoletano

Gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tirone, hanno notato personale delle guardie zoofile e venatorie della lega italiana protezione uccelli (Lipu) chiedere loro supporto per la presenza sul balcone di un appartamento di una gabbia trappola con all’interno degli uccelli.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione dove hanno rinvenuto 13 cardellini, 4 lucherini e la gabbia trappola.

Un 65enne napoletano è stato denunciato per uccellagione e detenzione di fauna selvatica patrimonio indisponibile della stato, mentre gli uccelli sono stati affidati al presidio ospedaliero veterinario di Napoli.