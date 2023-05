Continuano i furti nei garage a Napoli: ecco i ladri in azione - video terzo furto di scooter in pochi giorni, Borrelli: é allarme

Giovedì notte in vico Nocelle a Napoli, tre rapinatori entrano in un box e rubano uno scooter pur essendo ripresi dalle telecamere di sorveglianza. L'ultimo furto risaliva a nemmeno tre settimane fa, sempre al soluito orario. Secondo il malcapitato, che ha segnalato l'episodio sulla pagina del deputato deiVerdi Francesco Borrelli , gli autori del furto sarebbero gli stessi: "Mi hanno rubato il motorino il cui localizzatore ha registrato un percorso fino o a Vico della Calce, a Materdei, dove è stato poi rimosso. Non si può dormire sempre con l’ansia che possano ritornare ancora”.

Grazie all’antifurto satellitare lo scooter viene ritrovato in un garage di via Sant’Eframo vecchio dove gli agenti hanno rinvenuto anche due pistole e una paletta dei Carabinieri. Denunciato un 49enne con precedenti penali.

“Una brutta storia a lieto fine – ha commentato Borrelli – che però testimonia ancora una volta come i reati predatori in città siano completamente fuori controllo. Gruppi armati di rapinatori pronti a violare abitazioni e garage per rubare ogni cosa, armati e pronti a sparare alla prima occasione. Contro questa deriva serve una risposta forte dello Stato sia in termini di presenza sul territorio che in termini si punizione per i criminali. La serialità con cui vengono messi a segno questi colpi lascia prevedere che ci siano diverse centrali per la rivendita di moto rubate sulle quali è necessario prestare la massima attenzione. Mi auguro che si riescano a identificare anche gli altri componenti della banda e che gli stessi siano messi in condizione di non nuocere più per lungo tempo”.