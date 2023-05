Napoli, Rione Don Guanella: eseguito un provvedimento per la carcerazione Destinatario un 70enne napoletano

I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato presso un’abitazione al Rione Don Guanella un 70enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte di appello di Roma ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di 8 anni, 2 mesi e 3 giorni di reclusione per i reati di truffa, ricettazione, falsità in testamento olografo, associazione per delinquere, possesso di segni distintivi contraffatti, commessi a Forlì, Napoli e Cassino tra il 2008 e il 2014.