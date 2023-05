Qatargate, la Corte d'Appello dice sì a estradizione dell'eurodeputato Cozzolino Ma la consegna al Belgio resta congelata fino alla pronuncia della Cassazione

La Corte di Appello di Napoli ha accolto l'istanza di consegna (estradizione) emessa nei confronti dell'europarlamentare Andrea Cozzolino indagato dalla procura federale belga nell'ambito del cosiddetto "Qatargate". Gli inquirenti belgi, che ipotizzano il reato di corruzione internazionale, lo scorso 10 febbraio hanno emesso un mandato di arresto europeo per l'europarlamentare italiano. La sentenza è giunta dopo oltre quattro ore di camera di consiglio.

Qatar, consegna Cozzolino congelata fino alla Cassazione

L'estradizione in Belgio di Andrea Cozzolino - richiesta accolta stasera dalla Corte d'Appello di Napoli - è congelata fino alla pronuncia della Corte di Cassazione, cui i legali dell'europarlamentare faranno ricorso. Hanno cinque giorni di tempo per presentarlo. La Suprema corte dovrebbe convocare l'udienza entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qatar: legali Cozzolino, ricorso in Cassazione su 4 punti

"La vicenda è complessa: ci sono quattro punti, che abbiamo sviluppato sotto il profilo tecnico, che devono essere rivisti alla luce delle motivazioni, sui quali impianteremo il ricorso per Cassazione". Lo hanno detto gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, legali dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, dopo la decisione della Corte di Appello di Napoli di accogliere la richiesta di estradizione formulata dalla Procura federale belga nell' ambito delle indagini sul cosiddetto "Qatargate".

"Quattro ore di camera di consiglio - hanno aggiunto i due avvocati - significa che le questioni hanno una loro profondità. Di certo non si tratta di una questione ordinaria". L'europarlamentare, oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee: "ha spiegato - hanno sottolineato i legali di Cozzolino - che per mesi ha chiesto al giudice istruttore di poter essere ascoltato, lo aveva fatto prima durante e dopo la revoca dell'immunità. Le contestazioni in realtà le ha apprese sulla stampa. Come ha reagito alla sentenza? Si è rimesso all'autorità giudiziaria". La Corte ha posto come condizione per la consegna che in caso di condanna Cozzolino sconti la pena in Italia.