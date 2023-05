La fidanzata lo lascia e lui tenta di lanciarsi da un cavalcavia: salvato Tragedia scongiurata in autostrada grazie all'intervento provvidenziale della polizia

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Napoli Nord, durante un normale servizio di pattugliamento, nel tratto autostradale dell’A1, al km 752, hanno notato, sopra un cavalcavia, la sagoma di una persona aggrappata alla rete di recinsione.

Attimi di concitazione

I poliziotti hanno scavalcato la rete per raggiungere l’uomo, ma lo stesso si è rifiutato di farsi avvicinare avendo intenzione di suicidarsi poiché era stato lasciato dalla fidanzata.

L'intervento provvidenziale e il salvataggio

Gli operatori, dopo aver chiesto altro personale in supporto, hanno iniziato a parlare con lui per dissuaderlo ma l’uomo non ha mostrato di voler rinunciare al suo intento, pertanto, mentre uno dei poliziotti gli stava parlando, un altro agente si è avvicinato di spalle, lo ha afferrato e posto in sicurezza.

Identificato per un 27enne della provincia di Napoli, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato richiesto l’intervento di personale del 118 che lo ha accompagnato in ospedale per le cure del caso.