Bimba ferita alla testa da un proiettile, ipotesi stesa dopo lite tra giovani Scene da far west a Sant'Anastasia davanti al bar dove la famiglia della piccola stava mangiando

Potrebbe essere stata una 'stesa' successiva ad un litigio tra ragazzi, la sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima piazza Cattaneo a Sant'Anastasia (Napoli), dove due sconosciuti, a bordo di uno scooter, hanno sparato all'impazzata nei pressi di un bar ferendo allo zigomo una bimba di 10 anni ed i suoi genitori.

I due malviventi potrebbero aver usato una mitraglietta, con la quale hanno esploso almeno dieci colpi, forse in aria, così come rivelato diverse persone presenti in piazza stamane. Ipotesi che potrebbe essere veritiera, visto che al momento non ci sono fori nelle mura del bar, dove era ferma la famiglia di Pollena Trocchia, a suffragare l'ipotesi di spari ad altezza uomo. Poco distante alcuni gruppi di ragazzi avrebbero litigato. Spintoni, grida e poi uno dei gruppi si sarebbe allontanato.

Poco dopo la scena da far west, che potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti. La piazza, attorno alla quale insistono anche alcuni locali di ristorazione, è abitualmente frequentata da decisioni di giovanissimi, che si fermano per un gelato, un panino oppure una pizzetta.

Due ragazzi ascoltati in caserma

Due giovani vengono ascoltati in questi minuti nella caserma dei Carabinieri di Sant'Anastasia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta all'esterno di un bar in piazza Cattaneo e nella quali sono rimaste ferite tre persone, padre, madre e figlia di 10 anni. I due ragazzi vengono ascoltati dai Carabinieri e dal magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Non è chiaro se siano sentiti in qualità di sospettati o di persone informate sui fatti. Al momento non è stato spiccato alcun provvedimento di fermo in relazione alla sparatoria e al conferimento dei tre membri della famiglia.