Sorrento: Gino Acampora presidente delle agenzie di viaggio della Penisola L'imprenditore turistico succede a Nino Aulicino. Suo vice Roberto Amuro

E' l'imprenditore turistico Gino Acampora il nuovo presidente delle Agenzie di Viaggio della Penisola Sorrentina eletto dall'Assemblea con i nuovi componenti del direttivo dell'Associazione composto dal vice presidente Roberto Amuro e dai consiglieri Ada Mlinarevic, Ernesto Gargiulo e Raffaele Ercolano.

“Ringrazio i soci che hanno riposto in me la loro fiducia ed esprimo sincera gratitudine al mio predecessore, Nino Aulicino, che in questi anni si è prodigato per la crescita della nostra associazione - ha commentato Acampora - Insieme agli altri componenti il direttivo lavoreremo per promuovere al meglio possibile la Costiera. I dati su arrivi e presenze parlano chiaro: Sorrento rappresenta una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è consolidare questo trend e farlo crescere ulteriormente, puntando ad un turismo di qualità sempre maggiore. Allo stesso tempo assicuro il mio impegno come presidente dell’Associazione Agenzie di Viaggio della Penisola Sorrentina nel cercare un confronto costante con le istituzioni e gli enti preposti per discutere delle criticità che attanagliano il nostro territorio ed individuare le soluzioni adeguate. Mi riferisco in particolare ai problemi relativi a trasporti e traffico, senza trascurare le altre questioni che mi verranno sottoposte dai soci”.