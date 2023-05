Carabinieri del Nas in azione: incredibili scoperte tra farmacie e ristoranti L'operazione tra Castellammare di Stabia e Pozzuoli. 50 chili di carne e pesce di dubbia provenienza

Raffica di controlli dei carabinieri del Nas di Napoli nelle farmacie e nel campo della sicurezza alimentare.Nel corso dell'ultima settimana, i carabinieri del Nas di Napolisi sono dedicati al controllo delle farmacie della zona e alla prevenzione di illeciti nel settore della sicurezza alimentare.In particolare, durante un servizio svolto insieme ai carabinieri del nucleo Aifa presso una farmacia di Castellammare di Stabia, i militari hanno riscontrato delle irregolarità relative all' istruzione del personale e della normativa comunitaria applicata alla produzione e alla commercializzazione dei medicinali ad uso umano.Inoltre, nel corso di una verifica eseguita insieme al personale del servizio farmaceutico delle Asl di Napolipresso una farmacia della provincia, sono state sequestrate amministrativamente fustelle di medicinali erogati in assenza della ricetta medica. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 18.000 euro.

Il blitz anche in un caseificio e in un ristorante di Pozzuoli

Invece, presso un ristorante di Pozzuoli, i carabinieri hanno sequestrato in via amministrativa 50 chili di pesce e carne privi di indicazioni riguardanti la rintracciabilità e hanno chiuso un deposito alimentare e una cella, entrambi attivati ??senza aver ricevuto alcuna autorizzazione.Infine , presso un caseificio della provincia di Napoli , sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali che hanno comportato la chiusura dell'attività e la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro.