Ancora sangue a Napoli, 13 enne accoltella 15 enne per "troppa confidenza" La lite ai decumani ieri sera. Il più giovane ha sferrato due fendenti all'addome della vittima

Ancora violenza e sangue tra minorenni. Stavolta è finito all'ospedale un 15enne napoletano, ferito all’addome ieri sera, dopo una discussione sfociata in una rissa con un altro ragazzino di 13 anni. L’assalto è avvenuto in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto. Entrambi i ragazzini erano in compagnia del proprio gruppo di amici. Una parola di troppo ha acceso vecchi attriti. Il più giovane avrebbe colpito ripetutamente l’altro prima a mani nude per poi sferrare due fendenti nella pancia della vittima.

Vittima e carnefice si conoscevano e tra i due c’erano stati altri litigi, sempre all’interno del locale in via Carrozzieri. Il 15enne, residente a Secondigliano e il 13enne, residente a Giugliano, si erano già affrontati alcuni mesi fa per questioni banali. Stavolta però, è spuntato il coletto perchè sembra che il 15enne "si stesse prendendo troppa confidenza".

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è attualmente ricoverato. Il 13enne si è allontanato per nascondersi all’interno di un supermercato ma è è stato rintracciato in poco tempo dalla polizia che lo ha fermato e interrogato.Il ragazzino aveva addosso ancora il coltello sporco di sangue. I poliziotti hanno contattato i genitori e la Procura dei minori ed il pubblico ministero.