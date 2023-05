Napoli, tenta di rapinare un corriere in Corso Novara, arrestato I poliziotti lo hanno sorpreso mentre prendeva a calci il furgone

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara, hanno notato una persona chiamarli ed attirare la loro attenzione.

I poliziotti l’hanno raggiunta e la stessa ha raccontato loro che, poco prima, nel ritornare verso il suo furgone dopo aver effettuato una consegna, aveva notato un uomo che aveva aperto lo sportello lato guida del veicolo; pertanto si era avvicinata ma era stata aggredita con dei calci ed allontanata.

Gli operatori hanno visto l’individuo segnalato ancora intento a prendere a calci il furgone e lo hanno raggiunto ma, alla loro vista, quest’ultimo si è dato alla fuga a piedi in direzione di piazza Garibaldi dove è stato poi definitivamente bloccato e trovato in possesso di 2 lame di un taglierino. L’uomo, identificato per C.B., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina.