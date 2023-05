Incredibile a Napoli: polizia sequestra droga? Clan offrono dose omaggio Esibendo il verbale i pusher avrebbero offerto un "risarcimento"

A Napoli la vendita della droga ha fatto un 'passo in avanti': se il cliente subiva un sequestro da parte delle forze dell'ordine, esibendo il verbale poteva ottenere dal pusher un'altra dose, ma gratis. Tra gli episodi di spaccio documentati nell'ambito delle indagini è stato scoperto che la droga veniva consegnata ai clienti attraverso un cesto calato da finestre e balconi. Nel caso in cui, invece, il cliente veniva accompagnato dal pusher nell'abitazione, la porta veniva chiusa e le chiavi lanciate all'esterno. I provvedimenti sono frutto delle indagini interforze svolte tra il 2018 e il 2020: le attività hanno documentato l'esistenza, in particolare, nei quartieri spagnoli della città di alcuni gruppi criminali in rapporti con il clan Mazzarella e con il clan Contini. Un gruppo in particolare era debito in particolare alle estorsioni, allo spaccio di droga, in particolare tra le zone della Pignasecca, di largo Baracche e della Speranzella.