Napoli Pride 2023: la madrina sarà Anna Tatangelo "Si è esposta da sempre contro le discriminazioni e può rappresentare la comunità lgbtq+"

Sarà Anna Tatangelo la madrina del Napoli Pride 2023 che si svolgerà nel capoluogo partenopeo sabato primo luglio 2023. Ad annunciarlo è Diego Di Flora, confermato anche quest'anno alla direzione artistica della manifestazione. "Scegliere la madrina di un Pride - spiega Di Flora - non è una cosa semplice perché deve rappresentare l'intera comunità lgbtq+. Anna Tatangelo da sempre si è esposta e ha condiviso battaglie e iniziative per la lotta di discriminazioni nel nostro Paese. Nel lontano 2008 riuscì a portare al Festival di Sanremo il testo 'Il mio amico', brano dedicato al migliore amico che narrava le problematiche e le esperienze della sua omosessualità" "Quando Diego mi ha chiamata - sottolinea Anna Tatangelo - non ho esitato a dirgli di sì. Sono emozionata e felice di poter dare il mio contributo e di poter stare dalla parte giusta. Ho sempre lottato per l'uguaglianza e la libertà di tutti. I diritti della comunità lgbtq+ mi sono a cuore e sia durante la parata che sul palco del Napoli Pride la mia presenza servirà a ribadire il concetto". L'evento, giunto alla sedicesima edizione, sarà anticipato a partire dal 24 giugno, dal Pride Park, una settimana di eventi e iniziative culturali per discutere di libertà e diritti civili, di avanzamento dello stato di diritto a tutela e difesa delle persone lgbt+ ma non solo. "Siamo liete e lieti - affermano dal Comitato Napoli Pride (dalle associazioni ALFI Le Maree Napoli, Antinoo Arcigay Napoli e ATN - Associazione Trans Napoli) - di avere anche quest'anno sul palco del Pride, grazie al lavoro di Diego Di Flora, artisti di calibro che si espongono e condividono insieme a noi le nostre battaglie in un paese in cui per un personaggio pubblico fare coming out è considerato ancora un passo rischioso".