Napoli, donata una "microcentrifuga" al laboratorio dell'Istituto "Pascale" Iniziativa dell'Associazione "RF78 Per sempre Roby" nata in nome di Roberto Fiorentino

Dare il senso alla morte di un giovane attraverso l'impegno sociale finalizzato a sostenere la ricerca e l'opera dei sanitari dell'0spedale "Pascale": è questo il senso dell'iniziativa di Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, genitori di Roberto che, a 42 anni, è deceduto per una forma aggressiva di tumore ai polmoni che l'aveva costretto su una sedia a rotelle.

Dal 2020 era in cura presso il reparto di Alessandro Morabito, direttore dell’unità complessa di oncologia polmonare del Pascale ed è all'Ospedale che l'Associazione «RF78 Per sempre Roby» ha donato una microcentrifuga di ultima generazione a beneficio dell’equipe dei laboratori del reparto di Biologia cellulare e bioterapie.

I genitori di Roberto insieme agli amici del figlio hanno dato vita all'associazione di volontariato

Coinvolgendo gli amici del figlio e rispettandone i valori espressi durante la sua giovane esistenza, i genitori di Roberto hanno trasformato il dolore in attivismo sociale e deciso di costituirsi in associazione di volontariato per dare un contributo nella delicata lotta contro il cancro. Un contributo che si è concretizzato in iniziative di aggregazione, spettacoli musicali e nell’allestimento di mercatini dell’artigianato, con un risvolto solidale: il ricavato, infatti, è servito finora per l’acquisto di apparecchiature mediche per ottimizzare i servizi sanitari nei poli ospedalieri di Sorrento e Napoli.

Di qui, il senso dell’ultima donazione della microcentrifuga a beneficio del laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto Pascale: è stato proprio quel laboratorio ad identificare la mutazione della patologia di Roberto Fiorentino. Un laboratorio che aiuta tutti i giorni l’equipe medica a scegliere le terapie più appropriate.

Le apparecchiature sono state consegnate da una rappresentanza dei soci di «RF78 – PerSempreRoby» direttamente nelle mani dell’equipe medica del Pascale, diretta da Nicola Normanno che ha sottolineato la generosità delle tante persone che hanno sposato una causa così nobile.