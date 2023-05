Droga nascosta negli altarini delle statue di Madonna e santi Nascondigli scoperti dai Carabinieri nel Napoletano

Ritrovamenti nelle cassette della posta, nei sotto scala o all'interno dei vani ascensori ma anche negli "altarini" accanto a statue di Madonna e santi. A scoprire i nascondigli della droga sono stati I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna impegnati quotidianamente nei controlli nella zona a Nord di Napoli. Gli ultimi obiettivi - in ordine cronologico - sono state le aree popolari di Brusciano e di Castello. Passate a setaccio strade e piazze senza trascurare le aree comuni come le aiuole o le cantine passando per le lastre di marmo che coprono le scale condominiali fungendo da vero e proprio cassetto.

I carabinieri della locale compagnia insieme ai militari del reggimento Campania sono tornati nel rione popolare la "Cisternina" e lì hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di diverse specialità di droga, un caricatore Beretta 9x21 e bilancini di precisione. Anche a Brusciano - nella "219" - sequestri di droga con numerose dosi già pronte per la vendita al dettaglio. I carabinieri hanno rovistato dappertutto e la droga era nelle zone comuni e quindi a carico di ignoti ma i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.