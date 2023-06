Luigi e Brigida uccisi a Sant'Antimo: si costituisce il suocero Si è presentato alla caserma dei carabinieri di Gricignano D'Aversa

Si è costituito nella caserma dei Carabinieri di Gricignano di Aversa, Raffaele Caiazzo, il 44enne ricercato dai carabinieri per il duplice omicidio avvenuto a Sant'Antimo. I militari lo stanno trasferendo nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. L'uomo è il papà dei coniugi delle due vittime, Luigi Cammisa di 29 anni e Maria Brigida Pesacane di 24 anni, suocero dunque di entrambi. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Caiazzo abbia ucciso il genero e la nuora perché sospettati di avere una relazione amorosa.

Stando alle primissime ricostruzioni, le due vittime sarebbero state uccise in due luoghi diversi: Maria Brigida Pesacane, 24 anni, nell'appartamento al numero 17 di via Caruso, e Luigi Cammisa, 29 anni, in piazzetta Sant'Antonio, distante circa un chilometro: Pesacane e Cammisa sono cognati tra loro, erano entrambi sposati ed avevano figli piccoli. Le due vittime sono state uccise a colpi d'arma da fuoco