L'autopsia sul corpo della povera Giulia: "La famiglia è tramortita dal dolore" A MIlano oggi l'esame irripetibile sul corpo della donna incinta uccisa a coltellate

"Per avere la disponibilità della salma serve qualche giorno, anche per poter organizzare il rito funebre a Giulia e al piccolo Thiago. La metà della prossima settimana speriamo di avere il corpo per poter provvedere ai funerali". Lo ha detto il legale della famiglia Tramontano uscendo dall'istituto di medicina legale di Milano, dove è in corso l'autopsia sul corpo di Giulia, la 29enne uccisa a coltellate dal fidanzato a Senago (Milano).

Una famiglia distrutta

"La famiglia è tramortita per questo dolore, - ha aggiunto - ma sa che servono questi tempi per gli accertamenti. Oggi era presente il papà con un altro familiare". Un mazzolino di fiori rosa di oleandro sono stati lasciati davanti all'istituto di medicina legale di Milano. "Non la conoscevo, ma mi sembrava una cosa carina nei suoi confronti", ha detto la signora che ha portato il piccolo bouquet. "È qua a Milano e ho fatto un salto per omaggiarle una stupidata. Mi ha colpito molto questa storia - ha aggiunto commossa -, prima di tutto perché aspettava un bimbo, e poi non si può ammazzare così una persona. È assurdo".

Intanto Meloni commenta: sono senza fiato ho chiamato la madre

Quella di Giulia Tramontano "e' una vicenda che mi ha lasciato senza fiato, come la gran parte degli italiani. Da madre ho chiamato la madre di Giulia perche' la prima cosa alla quale penso e' sempre la mamma". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a "Forum in masseria".