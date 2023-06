Colpisce con violenza due turiste per sottrarre cellulare: arrestato dai falchi Le manette sono scattate ai polsi di un 29enne senegalese

I falchi della squadra mobile, nel transitare in via Diomede Marvasi, hanno notato un uomo che, dopo aver colpito violentemente due turiste, ha sottratto ad una di esse un telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’uomo si è disfatto del telefono fino a quando, giunto in via del Carmine, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato; inoltre, i poliziotti hanno recuperato lo smartphone sottratto poco prima.

Il 29enne senegalese con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.