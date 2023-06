Angela Celentano compie 30 anni: c'è una nuova foto identikit La Manisco World ha realizzato una nuova age progression dell'immagine

L’11 giugno, Angela Celentano compie trent'anni. Scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto del 1996, le speranze dei genitori non si sono mai perse. Ogni anno festeggiano il suo compleanno e acquistano per lei un regalo che vieni custodito in un armadio nella sua cameretta. "Tutti i regali accumulati in quel mobile saranno scartati tutto insieme quando Angela finalmente varcherà la porta di casa", questo è quanto Catello e Maria Celentano dichiarano in ogni occasione.

La Manisco World, che coadiuva la famiglia della piccola Angela nelle ricerche, coordinate dall’avvocato Luigi Ferrandino, ha realizzato una nuova age progression dell’immagine della ormai donna sottratta alla propria famiglia ormai 27 anni fa.